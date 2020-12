Previsioni meteo 13 dicembre: ultime piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 13 dicembre: precipitazioni sulle regioni meridionali, clima asciutto sul resto dell’Italia per la rimonta dell’anticiclone

Il maltempo che ha caratterizzato la prima parte del mese di dicembre sta per cessare definitivamente grazie alla rimonta dell’anticiclone che regalerà una settimana con condizioni meteo stabili e soleggiate sull’Italia. Nella giornata di oggi avremo ancora deboli precipitazioni al Sud e Isole maggiori con nevicate sui rilievi dell’Appennino meridionale a quote medio-alte mentre sul resto della Penisola il tempo sarà stabile.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS la prossima settimana un possente anticiclone terrà lontane le perturbazioni, riportando condizioni di tempo stabile su tutta la Penisola. Il bel tempo potrebbe caratterizzare inoltre anche i primi giorni della settimana di Natale, anche se serviranno ulteriori conferme in considerazione della distanza temporale.

Intanto per oggi, domenica 13 dicembre, al Nord Italia ampi spazi di sereno alternati a qualche nube, foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata cieli in prevalenza sereni e tempo asciutto, formazione di nebbie e foschie sulla Val Padana.

Al Centro al mattino qualche precipitazione nuvolosità irregolare sull’Adriatico, poco nuvoloso altrove e sereno sulla Toscana. Al pomeriggio schiarite sui settori occidentali, nubi irregolari ancora tra Marche e Abruzzo ma con tempo stabile. In serata tempo generalmente stabile con ampi spazi di sereno. Temperature minime in diminuzione e massime in lieve aumento.

In Toscana tempo asciutto nella giornata con qualche nube al mattino, sole prevalente al pomeriggio su tutta la regione. In serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte nubi con precipitazioni sparse sui settori peninsulari e Sicilia settentrionale, asciutto altrove. Al pomeriggio piogge di debole intensità tra Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, altrove tempo più stabile. In serata tempo in marginale miglioramento con locali piogge tra Sicilia e Puglia. Neve in Appennino oltre i 1200-1300 metri di quota.

In Calabria piogge diffuse al mattino e al pomeriggio su gran parte del territorio, locali nevicate sulla Sila oltre 1500 metri di quota; residue piogge in serata sul Tirreno, migliora sui restanti settori.

Temperature minime e massime generalmente stabili o in lieve aumento al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.