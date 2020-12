I Selton chiudono il 2020 di Indie Jungle

Saranno i Selton a chiudere stasera il 2020 di Indie Jungle: il format di Sky Arte dedicato alla musica dal vivo tornerà poi in onda dal 9 gennaio 2021

Puntata numero dieci il 19 dicembre per Indie Jungle, il programma dedicato alla musica dal vivo in onda in prima serata su Sky Arte. Ospiti dell’ultimo appuntamento del 2020: i Selton. La formazione di origine brasiliana mescola le sonorità indie pop con i ritmi della sua patria, sempre con un gusto incredibile. Quattro album pubblicati in Italia, innumerevoli concerti nei festival italiani ed internazionali più importanti, fortunatissime collaborazioni che vanno da Jannacci a Daniele Silvestri, la pubblicazione di alcune vere e proprie hit come “Voglia di infinito”, oltre a una carriera in crescita esponenziale anche in Brasile, rendono i Selton una delle realtà più interessanti del panorama indipendente italiano.