Hera online con il singolo “Escape Room”

Hera online sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “Escape Room”: il brano è stato scritto dall’autore Marco Canigiula

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming “ESCAPE ROOM”, il nuovo singolo di HERA. La rinascita artistica di un progetto che nuovamente cambia pelle, ma questa volta mettendosi completamente a nudo, eliminando il superfluo e lasciando spazio alle cose essenziali. Una voce, un buon groove, sonorità scelte con cura per creare un’ambientazione moderna, accattivante e qualche sana scelta fuori dagli schemi che non guasta mai: questa è “ESCAPE ROOM”, la nuova canzone di HERA. Il brano è stato scritto dall’autore Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo), Pietro La Terza e la stessa artista. L’arrangiamento è del producer Skywalker (Marta Daddato). “Escape Room” è solo l’apripista di un progetto, già in lavorazione, finalizzato all’uscita del nuovo EP programmata per l’autunno del 2021.

Spiega HERA a proposito del nuovo singolo: «“Escape Room” racconta di una persona alla continua ricerca di sé stessa e di una stabilità emotiva. Un’anima nel pieno della lotta contro le proprie consuetudini difficili da scardinare, travolta dal caos degli eventi esistenziali e, in un certo senso, quasi estraniata dalla realtà che la circonda. La musica ed il testo sono entrati in simbiosi sin da subito, infatti le parole sono venute fuori in modo inatteso dopo aver ascoltato il primo loop del brano!».

Il videoclip ufficiale di “Escape Room”, già disponibile su YouTube, vede la regia di Veronica Amorosi e Marco Giorgi ed è caratterizzato da un orientamento artistico mosso dalla scelta radicale del groove e dalla volontà di uscire dagli schemi.

“Escape Room” è disponibile su Spotify al seguente link: https://spoti.fi/37XvfVs

Biografia

Nel 2016 nasce il progetto HERA, nome d’arte della performer Pamela Placitelli, e sin da subito si distingue per estro, camaleontismo, sperimentazione sonora e una decisa comunicazione testuale, oltre che visiva. Queste peculiarità garantiscono il suo accesso alle finali di diversi importanti Festival dedicati alla musica emergente italiana (Botticino Music Festival, Festival di Ghedi, etc.) e la vittoria del Premio della critica del concorso “Musica Controcorrente” con la giuria di Joe Amoruso e Mariella Nava. Il progetto Hera ha una produzione musicale che strizza l’occhio a sonorità internazionali che permette all’artista di farsi conoscere anche all’estero con concerti in Svizzera, Inghilterra e New York. Il 2017 esce su tutte le piattaforme digitali l’EP “Inside Me”, un racconto musicale introspettivo in cui ripropone alcuni dei successi che hanno segnato la sua storia musicale. Il 2018, invece, è l’anno di “My Christmas Gift”, lavoro che vanta la complicità musicale di Emiliano Begni (Rossana Casale) Luigi Mattacchione (armonica solista per il M.stro Ennio Morricone), Stefano Spallotta (Amii Stewart). Il 2019 è la volta di “Christmas Eve”, singolo originale in lingua inglese, la cui uscita è accompagnata da una tournée natalizia. Il 10 luglio 2020 è il momento di “Elettromagnetica”, singolo in lingua italiana che cattura l’interesse del settore musicale Indie e l’attenzione di radio come Radio Radio, Radio Cassino Stereo, X Radio, etc. L’8 dicembre 2020 è il momento di “Escape Room”, una nuova autoproduzione firmata Hera Project composta a quattro mani con lo Staff di Canzoni Inedite, brand dell’etichetta romana Cantieri Sonori.

Instagram: https://www.instagram.com/heraproject2016

Facebook: https://www.facebook.com/heraproject

Sito: https://www.herasinger.com