Gorizia e Nova Gorica Capitale europea della Cultura nel 2025

Gorizia e Nova Gorica saranno Capitale europea della Cultura nel 2025. Le due città hanno battuto le altre in lizza: Lubiana, Pirano e Ptuj

Gorizia, insieme alla vicina Nova Gorica (Slovenia), saranno Capitale europea della Cultura 2025. L’annuncio della vittoria è stato dato nel corso di una conferenza stampa online, seguita su un maxischermo nella piazza della Transalpina, che divide le due città. È stato il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, a pubblicare su facebook un video che riprende il momento in cui è stato svelato il nome, e l’esplosione di gioia di tutti i presenti. Gorizia e Nova Gorica come spiega la Dire (www.dire.it) hanno battuto le altre in lizza, Lubiana, Pirano e Ptuj. Già elaborato un ampio programma di appuntamenti, progetti e iniziative, pronto a concretizzarsi nei prossimi anni.