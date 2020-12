Daniel Greco debutta con il singolo “il 2020”: il brano firmato Grey Light Records è in radio e sulle piattaforme digitali

Disponibile in rotazione radiofonica “IL 2020” (Grey Light Records), ultimo brano di DANIEL GRECO già disponibile su tutte le piattaforme di streaming.

Un anno che non dimenticheremo facilmente, questo 2020. Ecco perché DANIEL GRECO ha scelto di dedicarvi il titolo e la tematica del suo singolo d’esordio, “IL 2020”, un brano in cui la goliardia del sound si contrappone al dramma sociale di quello che abbiamo subito in questi mesi, e le parole non sono altro che un focus specifico su molte polemiche o eventi mediatici che hanno caratterizzato questa annata, il tutto condito da un racconto in prima persona di vicissitudini quotidiane.

Spiega Daniel Greco a proposito del suo primo inedito: «Ho deciso di voler dedicare una canzone ad un anno nefasto come il 2020 lo scorso settembre. Per mesi ho pubblicato video comici e parodie sulle mie pagine social dedicate al trend del momento: il COVID. Ho deciso di voler ripercorrere gli highlights di questo 2020 attraverso una canzone che avesse però un ritmo in contrasto col testo.Ed è così che è nato il mio primo inedito».

“il 2020” è disponibile su Spotify al seguente link:https://spoti.fi/33bSOs0

Biografia

Daniel Greco si diploma al Mas, centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa, nel 2005. Dopo aver partecipato in qualità di cantante, attore e ballerino a numerosi musical, tra i quali “We will rock you” ispirato alle canzoni dei Queen, decide nel 2017 di reinventarsi portando un progetto di video comici e parodie musicali sui social media. Molti dei suoi video diventano virali, le sue parodie vengono trasmesse in molti servizi di programmi Mediaset e ricondivise dagli autori originali dei brani tra i quali: Emma Marrone, Anna Tatangelo, Arisa, Ambra ed Elettra Lamborghini. Conta 50k followers su Instagram e più di 125K followers su Facebook.

Dopo aver girato l’Italia come ospite delle più grandi realtà LGBTQI italiane e aver cantato a numerosi Pride nazionali, debutta col suo primo inedito “il 2020” firmato Grey Light Records, domenica 15 novembre. Il brano sarà in radio dal 4 dicembre.

IG: https://www.instagram.com/danielgreco_/

FB: https://www.facebook.com/DanielGrecoo