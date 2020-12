“To Feel Wild” nuovo singolo di Anna Belle

Il nuovo singolo di Anna Belle intitolato “To Feel Wild” online in digitale per l’etichetta Romolo Dischi (distribuzione digitale Pirames International)

Fuori il nuovo singolo della cantautrice Anna Belle intitolato “To Feel Wild”, che esce per Romolo Dischi, distribuito da Pirames International, dopo “St. Valentine” e “A Big Dream”.

“Silenziosamente innamorata di un amore impossibile, ho scritto questa canzone al buio, di notte, tra stanze d’hotel e monolocali a diverse latitudini.

Insonne e romanticamente anarchica come la mia natura, “To Fell Wild” è una canzone che parla di attrazione, è un tango emotivo che si traduce in un invito a vivere la passione come un momento irripetibile paragonato ad una fuga nella notte.”

La produzione del brano è del producer e cantautore Francesco Sacco che ha proiettato la stessa tensione emotiva in un immaginario sonoro dai suoni caldi ed elettronici.

Credits

Music and Lyrics by Anna Belle. Produced by Francesco Sacco. Mixed by Giacomo Zambelloni. Recorded at EverybodyOnTheShore

Anna Belle – biografia

Coltiva una grande passione per la musica sin dall’infanzia ascoltando i suoi miti: Joan Bez, Dusty Springfield, Suzanne Vega, João Gilberto, Serge Gainsbourg.

All’età di 7 anni prende in mano per la prima volta una chitarra: un modellino che suo nonno costruisce su misura per le sue mani ancora troppo piccole.

A 9 anni, finalmente, riceve tra le braccia la prima vera chitarra acustica e così inizia il suo viaggio: un nomadismo musicale che spazia dal country al pop passando per la bossanova.

Giovane cantautrice della scena milanese e dall’animo cosmopolita, esordisce al pubblico col racconto in musica dei suoi ultimi anni blue: un progetto autobiografico che sarà raccolto in un EP che porta il nome di Blue Belle. Brani pop dal sapore vintage scritti in giro per il mondo, tra monolocali, camere d’hotel, metro, vagoni di treni a diverse latitudini: Londra, Parigi, Milano, New York.

Lyrics – Anna Belle – “To Feel Wild”

I don’t know anything about you

anyway it’s just more than enough for me to stay

with you if you want to

I am sure you will show your eyes

this time that’s right

they say we’re meant to shine

only once maybe twice

Look don’t touch what such a stupid rule

I want you can’t help but get closer

so what if you know

that I won’t keep waiting for you too long

but if my demands are small

if I don’t mean love at all

would you take for a ride

would you for a ride in the night

and make me feel wild, wild

‘cause I do make you feel wild

I don’t know anything about you

anyway it’s just more than enough for me to stay

with you if you want to

I am sure you will show your eyes

this time that’s right

they say we’re meant to shine

only once maybe twice

(Chorus)

but if my demands are small

if I don’t mean love at all

would you take for a ride

would you for a ride in the night

and make me feel wild, wild

‘cause I do make you feel wild