Svelato il Gundam gigante di Yokohama

In Giappone presentato il Gundam gigante di Yokohama: la grande area espositiva dedicata al robot sarà aperta al pubblico dal 19 dicembre

Aprirà al pubblico il prossimo 19 dicembre Gundam Factory, una grande area espositiva a Yokohama, in Giappone, dedicata al popolare robot di anime e manga. Nel frattempo, è stata presentata ufficialmente alla stampa l’attrazione principale del complesso: un Gundam a grandezza naturale in grado di muoversi. Con i suoi 18 metri di altezza e oltre 20 parti mobili, questo colosso ingegneristico da 25 tonnellate è una perfetta replica in scala 1:1 del modello ‘Mobile Suit Gundam RX-78-2’, l’unità apparsa nell’anime del 1979.

I visitatori potranno ammirare da vicino il Gundam gigante salendo su ponti di osservazione alti da 15 metri a 18 metri. Al momento il programma prevede di far eseguire al robot pose diverse ogni mezz’ora.

Costruita sul molo di Yamashita a Yokohama, ‘Gundam Factory’ è costituita da due zone. ‘Gundam-Lab’, un complesso pensato per l’intrattenimento, con negozi, caffetterie, sale conferenza, esposizioni a tema Gundam e una cupola in realtà virtuale per simulare la l’interno della cabina di pilotaggio del mobile suit.

‘Gundam-Dock’, invece, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è l’attrazione vera e propria, dove i visitatori potranno ammirare il Gundam gigante da vicino. L’apertura era prevista per lo scorso ottobre, ma è stata posticipata al 19 dicembre a causa della pandemia di covid.-19. Gundam Factory sarà aperta fino al 31 marzo 2022.