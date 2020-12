Sergio Gerasi nelle fumetterie con “L’Aida”

I vent’anni de “L’Aida” nel nuovo graphic novel di Sergio Gerasi: una ragazza in crisi, l’incontro con artisti emarginati, le provocazioni

Il catalogo BAO si arricchisce con un titolo che festeggia i vent’anni di carriera di Sergio Gerasi. Il nuovo graphic novel dell’autore, L’Aida, accende i riflettori sulla crisi esistenziale di una ventenne impegnata in una tesi universitaria che potrebbe non finire mai. Figlia di una famiglia alto borghese di Milano, Aida è in conflitto con sua madre, con gli amici, con il mondo.

Tra disturbi alimentari, visioni grottesche e qualche goccia per superare il panico, quasi per caso Aida incontrerà un mondo nuovo, quello dei The Virus, giovani artisti emarginati e un po’ folli, che con le loro azioni provocatorie ed eclatanti tra le strade, i palazzi e i monumenti milanesi (compresa una performance in Piazza Affari dove è collocata la famosa scultura di Maurizio Cattelan L.O.V.E che è anche nella copertina del volume), si adoperano per far risvegliare le coscienze sopite da troppo tempo di una società malata di social network e altre dipendenze.

Il nuovo mondo dei The Virus, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), aprirà ad Aida nuovi orizzonti, imparando a “buttarsi” senza preoccuparsi di cadere e tornando a fidarsi di sé.