Malattie rare: Bofrost dona 300mila euro a Telethon

Da Bofrost 300.000 euro a Telethon per la lotta alle malattie genetiche rare. Devoluti alla ricerca i ricavi della vendita di prodotti speciali e i contributi volontari raccolti fra i clienti

300 mila euro per sostenere i ricercatori italiani in prima fila nella lotta alle malattie genetiche rare. È la cifra record che Bofrost donerà alla Fondazione Telethon:per l’ottavo anno consecutivola più importante azienda italiana della vendita a domicilio di specialità surgelate si è impegnata a dare il proprio contributo alla Maratona Telethon coinvolgendo nell’azione di solidarietà i propri collaboratori e i clienti. La cifra raccolta, infatti, è frutto della vendita di alcuni prodotti speciali natalizi e delle donazioni volontarie raccolte fra clienti nei mesi di novembre e dicembre (che è possibile effettuare ancora fino a fine 2020).

«Mai come in questo periodo è chiaro quanto importante sia la ricerca, per un futuro migliore – spiega l’amministratore delegato di Bofrost Gianluca Tesolin –. La collaborazione tra Bofrost e Fondazione Telethon continua ormai dal 2013. Il coinvolgimento dei nostri clienti e dei nostri collaboratori, che hanno un ruolo fondamentale nel promuovere la raccolta fondi fra le famiglie italiane servite da Bofrost, è cresciuto di anno in anno e quello con Telethon è diventato per tutti un appuntamento importante. Ringrazio tutti per l’impegno e la generosità che ci hanno permesso, quest’anno, di destinare la cifra più alta di sempre ai ricercatori che ogni giorno si impegnano con passione nella loro missione». Una catena di solidarietà che ha fatto sì che da San Vito al Tagliamento (PN), dove ha sede Bofrost, in otto anni sia arrivato a Telethon oltre un milione di euro.

La raccolta fondi si chiuderà il 31 dicembre ma la consegna simbolica della donazione di Bofrost avverrà durante la maratona televisiva di sabato 19 dicembre su Rai 1. «Riteniamo che ogni azienda debba essere attenta all’ambiente dove opera aiutando e supportando iniziative che hanno un importante impatto sociale – conclude Tesolin –. Per fare questo è importante trovare un partner serio e affidabile come Fondazione Telethon, la cui serietà ed efficacia sono comprovate. In questo modo è possibile raggiungere grandi risultati su temi importantissimi che riguardano tutti noi, come il progresso scientifico e la tutela della salute».

bofrost* Italia – È la più importante azienda italiana della vendita diretta a domicilio di specialità alimentari surgelate senza nessuna interruzione della catena del freddo. Vi lavorano 2.400 persone in tutta Italia. Le sede centrale si trova a San Vito al Tagliamento (PN). A oggi, sono oltre un milione le famiglie italiane che apprezzano e conoscono i prodotti di bofrost* Italia. La qualità, il gusto e un eccellente servizio rappresentano i fattori di successo di questa azienda. www.bofrost.it