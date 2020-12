Jacopo ET e Jake la Furia sono “La Vecchia Guardia”

Jacopo ET e Jake la Furia insieme nel videoclip del singolo “La Vecchia Guardia”, disponibile sulle principali piattaforme digitali

A pochi giorni dalla release del fortunato singolo “La Vecchia Guardia” il magico duo Jacopo Et e Jake La Furia torna in grande forma con un inedito ed originalissimo videoclip.

Disponibile su You Tube, la regia di questo nuovo lavoro è affidata a Isa Kibon (Marco Santi): «L’idea del video è nata quasi insieme alla canzone – racconta Jacopo – e voleva un po’ ribaltare i cliché dei video street. I protagonisti sono dei rapper che vorrebbero svoltare e fare il grano e ci stanno ancora provando, anche se hanno 70 anni».

Affermato autore – già al lavoro, tra gli altri, con artisti del calibro di Annalisa, Fedez, Gaia e Max Pezzali – Jacopo Et inizia così un nuovo percorso in cui è pronto a metterci la faccia: la partenza con questa irriverente ballad-pop, rilasciata lo scorso 6 novembre, è dirompente anche grazie alla preziosa collaborazione di Jake La Furia:

«Con Jake è nata un’amicizia tra una giornata in studio e l’altra.

Ci siamo conosciuti da Big Fish, con il quale mi ha bullizzato dal primo giorno e mi bullizza tutt’ora […] quando gli ho fatto sentire il demo de “La Vecchia Guardia” si è preso bene, direi anche molto bene, e mi ha chiesto di farglielo sentire altre volte. Inizialmente io non ci avevo nemmeno pensato al featuring, diciamo che, a dir la verità, non mi ero neanche permesso di chiederglielo. Però poi, vista la presa bene, gliel’ho buttata lì e lui mi ha risposto: “Con grande piacere”».

BIOGRAFIA

Jacopo Et nasce a Forlì nel 1990, ma nel 1994 si trasferisce a Bologna, dove è cresciuto e dove si sente a casa. Nasce in una famiglia di musicisti, ma con la musica inizia davvero a 14 anni, cimentandosi con le prime produzioni dance e iniziando a scrivere le prime rime, per poi buttarsi sull’hip hop.

Nel 2006, insieme ad altri ragazzi militanti della scena rap bolognese, fonda il collettivo Arena 051 grazie al quale apre i concerti di leggende dell’hip hop italiano come Kaos e i Colle del Fomento. Abbandonato il mondo dell’hip-hop e avvicinatosi più a quello dei “ritornelli”, nel 2013 firma il suo primo contratto con una major che però non porta ad alcuna pubblicazione.

Dopo un anno a Londra, una laurea in giurisprudenza e un lavoro come legale, inizia a collezionare i primi lavori come autore per alcuni artisti, raccogliendo riscontri positivi che lo portano ad abbandonare definitivamente la carriera giuridica.

Negli anni continua a collezionare importanti collaborazioni con numerosi artisti del panorama mainstream contemporaneo (tra i quali Annalisa, Fedez, Gaia e ultimamente Max Pezzali per citarne solo alcuni) e firma alcune hit di successo. Nel 2019 rilascia “Night Club”, il suo primo EP auto-prodotto e un anno dopo firma un contratto discografico con la label bolognese Garrincha Dischi.