Instagram down sui dispositivi Android

Instagram down: l’app in tilt su dispositivi Android: non è stato rilasciato un comunicato ufficiale su quanto sta accadendo

Dopo Google down, è l’ora di Instagram down. Il blackout che ha colpito Google ad inizio settimana ora vede coinvolto Instagram. L’app di condivisione foto è andata in tilt nelle ultime ore, facendo schizzare l’hashtag #Instagramdown tra i primi posti dei trendig topic di Twitter. I malfunzionamenti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sembrano riguardare solo i dispositivi Android. In alcuni casi l’app crasha poco dopo l’apertura sul dispositivo, in alcuni altri proprio non si apre. Il problema non riguarda solo l’Italia, ma è diffuso a livello globale. Al momento Instagram non ha rilasciato un comunicato ufficiale su quanto sta accadendo.