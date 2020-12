Wolfgang, il beagle obeso, a dieta: ha perso 23 kg

Per lui sembrava non esserci alcuna speranza di adozione, e invece sulla sua strada è arrivata Erin McMannis, che dopo averlo preso con sé ha iniziato ad aiutarlo a perdere peso. Il primo step è stato riuscire a passare dalla finestrella della porta.

Il percorso è lungo, ma grazie alla determinazione di Wolfgang, e all’aiuto della sua mamma umana, oggi pesa 17 kg.

Per raggiungere il peso forma il cucciolo si è dovuto sottoporre ad una dieta specifica – oltre che a costante attività fisica come il nuoto. Al cane è stato diagnosticato un malfunzionamento della tiroide, che ha portato il veterinario a prescrivergli alcuni farmaci e a consigliare un’alimentazione giornaliera di non oltre 600 calorie. Erin gli prepara pranzetti ad hoc, fatti da un mix di verdure e carne magra.

Il beagle obeso, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), oggi è un figurino. Ancora dovrà fare attenzione ai suoi pasti, ma di certo è sulla strada giusta. Potete seguire i progressi di Wolfgang sulla sua pagina Instagram.