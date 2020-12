Ginevra Lamborghini esclusa dal GF Vip attacca Signorini

Ginevra Lamborghini fuori dal cast del GF Vip ed è scontro con Signorini: “Un leone non si cura dell’opinione di una pecora”

Tra i nuovi concorrenti della casa del Grande Fratello Vip ci sarebbe dovuta essere anche Ginevra Lamborghini, sorella della ‘twerking queen’ Elettra. Ma ad oggi, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), non è più tra i ‘vipponi’.

“Ginevra Lamborghini sarebbe stata una grandissima concorrente, ha fatto un provino molto buono, è una ragazza intelligente, elegante, bella, simpatica, ironica, divertente… Aveva tutte le qualità per fare un grandissimo Grande Fratello Vip“. Così Alfonso Signorini durante il programma in streaming GF Party, spiegando poi cosa è accaduto. “Non c’è perché in realtà lei pretendeva a livello contrattuale che una volta entrata nella casa noi non potessimo parlare né di sua sorella Elettra, con cui non va d’accordo, né della sua famiglia. E allora di che parliamo, scusa?“, si è domandato il conduttore.

Che ha aggiunto: “E quindi niente, stai a casa ed arrivederci: me ne faccio una ragione, ci sono altri problemi nella vita“. Il direttore di Chi ha poi concluso: “Io non sono un tipo morboso, cioè sapendo che fra lei ed Elettra non scorre buon sangue le avrei chiesto perché, ma una volta che lei mi avrebbe detto che non ne voleva parlare le avrei risposto: ‘Va bene, fammi conoscere chi è Ginevra’“.

Le parole di Signorini, però, non sono state gradite da Ginevra che, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliata contro Signorini:

“Balle su di me, che gran fantasia! Ma se dovete dirle ditele bene, vi devo spiegare io come si dicono le balle a voi che siete così bravi? Non credo. Un leone non si cura dell’opinione di una pecora“.