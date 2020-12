Giggles, il gatto sempre arrabbiato ha un cuore d’oro

Giggles, il gatto arrabbiato ambasciatore dei felini bisognosi: dietro lo sguardo severo di questo micio si nasconde un cuore d’oro

Non lasciatevi ingannare dalla sua espressione: dietro quello sguardo severo si nasconde un cuore tenero. Giggles non è uno dei tanti gatti “arrabbiati” che si trovano in giro su Instagram.

La sua vita è stata dura: era un randagio prima di essere prese in custodia dal rifugio Riggi Rescue di Akron, in Ohio. Quando è arrivato era sottopeso, pieno di zecche e con profonde ferite sul collo, probabilmente provocate dai morsi di altri gatti. La struttura, racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), lo ha salvato e ha deciso di adottarlo ufficialmente.