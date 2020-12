Giacomo Celentano in libreria con “Racconti sotto l’albero”

Giacomo Celentano, il secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori, arriva in libreria con i suoi “Racconti sotto l’albero”

Giacomo Celentano è il secondo dei tre figli di Adriano e Claudia Mori. Ha 54 anni. È cantautore e scrittore. Come cantautore Giacomo Celentano, finora, ha realizzato tre album: Dentro al bosco, CGD, 1989; Inevitabilmente noi, in duetto con la moglie Katia, Giack Celentano’s Club, 2009; Via d’uscita, PDD, 2013.

Come scrittore Giacomo ha pubblicato: La luce oltre il buio, Piemme, 2012; Nel nome del padre, Piemme, 2014; I tempi di Maria, Itaca, 2017; La conversione, Edizioni Dottrinari, 2018.

Questo quinto libro Racconti sotto l’albero contiene due romanzi: Salve Filippo e Giovani poeti.

Racconta due storie di amore e di fede ambientate nella società di oggi. È un libro che parla di speranza e che sprona a guardare con occhi diversi la nostra vita e quella degli altri.

