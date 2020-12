Calano in Italia i veicoli non assicurati

Pur diminuiti nel corso degli ultimi anni, i veicoli non assicurati sono ancora 2,6 milioni: in alcune regioni come Campania e Calabria sono oltre il 10%

Segugio.it, leader nella comparazione assicurativa in Italia, ha svolto un’analisi per approfondire il tema dei veicoli non assicurati sul territorio italiano.

Come evidenziato nella ricerca, i veicoli non assicurati in Italia sono passati dai 3,9 milioni del 2014 ai 2,6 milioni del 2019, un calo del 50% avvenuto principalmente grazie ai sistemi di controllo elettronico che consentono di verificare l’adempimento dell’obbligo assicurativo. Parallelamente è diminuita l’incidenza dei veicoli non assicurati sul parco circolante totale, passata dall’8,7% del 2014 al 5,9% del 2019.

Relativamente ai dati del 2019, il fenomeno ha però una rilevanza molto diversa sul territorio. Osservando l’incidenza dei veicoli non assicurati sul parco circolante delle diverse regioni, si osserva infatti che:

La Campania è la regione con la più alta incidenza di mezzi non assicurati (12,4%) ;

; Percentuali molto elevate si riscontrano anche in Calabria (10,3%) , Sicilia (9,7%) e Lazio (8,5%) ;

si riscontrano anche in , e ; Le regioni più virtuose sono il Trentino Alto Adige (2,3%), il Friuli Venezia Giulia (2,8%) e il Veneto (2,9%).

Ma quanto pesa l’evasione assicurativa RC Auto/Moto sulla collettività e quindi, indirettamente, sulle tasche dei contribuenti?

Il portale ha moltiplicato, per ogni regione, i mezzi non assicurati per il premio medio RC lordo rilevato dall’Osservatorio Assicurativo di Segugio.it. A livello nazionale, l’evasione dell’obbligo di assicurazione RC vale 1,271 Miliardi di € all’anno.