‘A Sguarrona: esce il nuovo album di Libera Velo

” ‘A Sguarrona” è il terzo album di Libera Velo, storica cantante e performer napoletana. Il titolo dell’album significa “la donna che va a cavallo da maschio” una metafora della vita di Libera, madre e combattente, artista versatile e allenatrice vocale. Concettuale e pratica è impegnata come attivista nel sociale: antirazzista, ecotransfemminista, promotrice dello sport popolare, fautrice della scuola laica.



Fin dal primo ascolto, “ ‘A Sguarrona” è un disco esatto nell’equilibrio tra denuncia sociale, intimismo e fruibilità, caratteristiche che si riverberano sia nella musica che nelle liriche capaci, al contempo, di essere tanto ironiche quanto impegnate, portando così puntualmente a segno un colpo teso a smuovere coscienze e a indurre, con apparente leggerezza, in riflessione l’ascoltatore.



‘La Satira viene dalle mie esperienze di Attivismo – dichiara Libera Velo – ma anche dall’amore che ho sempre avuto sia per la Letteratura quanto per il Rock ‘n roll! Sguarrona è una Satira, ha le corna di Bufala, come la vedrete ritratta nella copertina del mio disco dalla bravissima illustratrice e tatuatrice “corallina” (di Torre del Greco, paese del corallo…) Mariarita Renatti. La genesi è stata lunga ma divisa in fasi; la fase autoriale è stata rapida e da raptus, direi, perché le canzoni le ho scritte tutte in una settimana nella quale ero molto ispirata…nella testa mi girava un suono napoletano/caraibico, fatto di limbo, calipso e steel drum … poi ho avuto delle difficoltà operative per la realizzazione della preproduzione che si sono risolte con l’alleanza fondamentale di Luigi Scialdone, col quale ho coprodotto artisticamente il concept album’.

L’album è prodotto dalla stessa artista e da Luigi Scialdone (Maestro e compositore di meravigliose colonne sonore di film di animazione come “L’arte delle Felicità” e “Gatta Cenerentola” e musicista producer per “Fitness Forever”, “Erland Öye” e “Foja”) che ne ha curato gli arrangiamenti e il missaggio. Le undici tracce che compongono la tracklist sono magistralmente suonate da Andrea De Fazio alla batteria (Nu Guinea, Fitness Forever), Marcello Giannini (Slivoitz, Nu Guinea) alla chitarra elettrica, Pietro Santangelo al sax (PS3, Silivovitz, Nu Guinea), Mario Tammaro al trombone, Ciro Riccardi alla tromba, Giosuè Perna alle percussioni e dallo stesso Scialdone al basso e chitarre. Il mastering e il dubbing sono a cura di Daniele Chessa (Foja) mentre la registrazione è stata curata da Fabrizio Piccolo presso lo storico Auditorium 900 di Napoli.

Note biografiche