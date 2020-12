Kid Cudi torna con “Man of the moon III: The Chosen”

Kid Cudi torna sulla luna: fuori “Man of the moon III: The Chosen”. Il rapper pubblica l’ultima parte della trilogia iniziata nel 2009 e il video di “She knows this”

Più di dieci anni fa, Kid Cudi si è autonominato “The Man on the Moon” con più di una ragione. Dal 2008, il vincitore dei Grammy Award e artista multiplatino ha influenzato l’hip hop come un bagliore lunare.

Celebrato da tantissimi artisti, tra cui Kanye West e Travi$ Scott, il suo debutto nel 2009 “Man on the Moon: The End of Day” ha ottenuto la certificazione doppio disco di platino e arriva sulle piattaforme con la terza e ultima parte della trilogia. È disponibile infatti “Man of the moon III: The Chosen”.

Beautiful Trip Tequila Shots Another Day She Knows This Dive Damaged Heaven On Earth Show Out Featuring Pop Smoke and Skepta Solo Dolo, Pt. III Sad People Elsie’s Baby Boy (flashback) Sept. 16 The Void Lovin’ Me Featuring Phoebe Bridgers The Pale Moonlight Rockstar Knights Featuring Trippie Redd 4 Da Kidz Lord I Know

Cudi pubblica 18 nuove tracce, che, in questo viaggio nello spazio, vedono la partecipazione di un cast di collaboratori di prima serie. Tra i brani vi sono infatti“Show Out” [feat. Pop Smoke and Skepta], “Lovin’ Me” [feat. Phoebe Bridgers], e “Rockstar Knights” [feat. Trippie Redd].

Da oggi è online anche il video del singolo “She knows this”, che vede la partecipazione speciale – all’inizio della clip – di Will Smith. Il video è la prima parte di un racconto in due parti diretto da Nabil, regista che ha lavorato anche con Kendrick Lamar, Frank Ocean e Dua Lipa. Prossimamente, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile anche la seconda parte.