Studi clinici: pochi pazienti oncologici coinvolti

Nell’articolo citato in apertura, pubblicato sulla rivista del National Cancer Institute, i ricercatori hanno preso in esame diverse indagini sulla partecipazione agli studi clinici fatte negli ultimi vent’anni. L’analisi d’insieme (metanalisi) di 35 articoli scientifici che riguardavano più di 9.500 pazienti ha mostrato che il 55 per cento degli interessati aveva acconsentito a partecipare. Tra chi aveva negato il consenso, un paziente su cinque dichiarava di non essere interessato, mentre un paziente su quattro desiderava poter scegliere il trattamento a cui sarebbe stato sottoposto. Altri motivi per il rifiuto erano la paura di eventuali effetti collaterali, l’avversione all’idea di partecipare a un esperimento e problemi con l’assicurazione medica. Quest’ultima motivazione vale prevalentemente negli Stati Uniti, dove, fra le altre cose, manca un servizio sanitario nazionale con copertura universale. Non è invece una ragione di rifiuto comune in Europa, dove le norme impongono a ogni studio clinico, per essere autorizzato, la stipula di un’assicurazione a tutela di ciascun partecipante.

I dati raccolti offrono alcuni spunti per aumentare l’adesione. Per esempio, specialmente nei Paesi in cui l’assistenza medica non è universale, si potrebbe fare in modo che l’assicurazione sia sempre tenuta a coprire le spese legate alla partecipazione agli studi clinici.

Gli sperimentatori dovrebbero poi migliorare la comunicazione col paziente, in modo da presentare più chiaramente i possibili vantaggi della partecipazione allo studio fugando i timori più comuni. Partecipare a uno studio clinico può infatti significare avere accesso a cure innovative ed essere sottoposti regolarmente a visite ed esami, oltre che contribuire personalmente al progresso della scienza.

Bisogna lavorare di più anche sul materiale informativo che viene consegnato al paziente. Durante l’ultimo congresso mondiale sul cancro del polmone, Anne-Marie Baird, ricercatrice presso il Trinity College di Dublino, si è espressa in questi termini: “Penso che gran parte dello sforzo che viene fatto si concentri sullo sviluppo del protocollo dello studio clinico. Ciò è importante e critico, ma qualche volta bisogna fare un passo indietro, perché le informazioni che vengono date al paziente nel momento in cui deve essere arruolato nello studio rappresentano una grossa barriera. Quelle informazioni sono molto difficili da comprendere: anche se si presume che siano scritte in parole semplici, non lo sono, e quindi il paziente si rifiuta di partecipare. Se si investisse tempo nell’aiutare i pazienti a comprendere gli studi clinici, aumenterebbe il numero di chi vuole partecipare”.