Neroloz online con il brano “Sei la mia fortuna”

“Sei la mia fortuna” è il nuovo singolo di Neroloz: il brano descrive lo stato d’animo di chi guarda con speranza all’amore

Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica “SEI LA MIA FORTUNA” (DRMSTUDIO), nuovo brano inedito di NEROLOZ. “SEI LA MIA FORTUNA”, nuovo singolo di NEROLOZ, descrive lo stato d’animo di chi guarda con speranza all’amore,al sole, alla natura, provando sensazioni ed emozioni difficili da verbalizzare, tanto meno da spegnere. Il brano, arricchito da sonorità elettroniche anni ’80-’90, vuole veicolare un messaggiodi vicinanza e supporto rivolto a tutti quelli che si adoperano e agiscono per cambiare lo stato delle cose in questo difficile momento storico: sono loro la nostra fortuna.

Spiega NeroloZ a proposito del nuovo brano: «Ho scelto questo brano per descrivere lo stato d’animo che ho provato durante il lock down cercando di esorcizzare la negatività del periodo vissuto ed ottenendo una maggiore consapevolezza sulla fortuna che abbiamo in quanto esseri viventi».

Il videoclip ufficiale del brano, prodotto dalla DRMSTUDIO e da NeroloZ, cerca di descrivere tramite immagini raccolte dal web il testo della canzonee cerca di porrel’accento sul forte contrasto tra le visioni “positive” e le visioni “negative” immaginando un punto di vista alternativo super partes, quasi alieno.

Biografia

Neroloz è un artista-musicista-produttore, con all’attivo quattro album.

“IN IT”, è un disco che procede in una direzione di un frenetico new elettropop. Un power/elettropop ricco di ingegnose ricerche stilistiche elettroniche suonate abilmente da NeroloZ.“B-Gun”, album più underground ed alternativo, spigoloso, propone brani studiati per ascoltatori electro, con un suono ipnotico influenzato dalla sua band Cinemaunderground, con la quale ha pubblicato il primo album.(“Single frame shoot”). “Singles Songs & Remixes, Vol. 1” nel 2018. Alternativa/indie una compilation che vede la partecipazione di vari artisti (Roberta Faccani ex cantante dei Matia Bazar, Gianluca Merolli Cantante/attore), Andrea Satta (Cantante/Autore) leader dei Tetes de Bois emergenti e non. L’album “Single frame shoot” viene pubblicato nel 2006. Con i Cinemaunderground (la sua band) ha pubblicato anche un dvd-live “Live on Mars” che ha visto come special-guest Leeroy Thornill dei PRODIGY.Come produttore NeroloZ nel 2010 ha fondato la label e studio di registrazione “Filibustarecords” e in collaborazione con il DRMSTUDIO, ricerca, forma e produce nuovi talenti. Nei suoi album figureranno alcuni artisti e cantanti da lui scoperti. Come musicista NeroloZ è un batterista molto ricercato in Italia per le sue modalità di lavoro, per il suo stile ed il suo suono. Come produttore ha collaborato con molti artisti e band in studio e dal vivo, ed ha partecipato a show teatrali, televisivi e programmi radio. Il nuovo brano di NeroloZ dal titolo “Sei la mia fortuna” esce in radio e in digitale il prossimo 27 novembre.

Instagram: https://www.instagram.com/neroloz/?hl=it

Facebook : https://www.facebook.com/neroloz