Dove trovare la PS5 è la ricerca dell’anno su Google

La Playstation 5 domina le ricerche su Google nel 2020: “Dove trovare la PS51” ha superato anche la ricerca top trend “Dove trovare la carta igienica”

La regina del 2020 è sicuramente lei: la Playstation 5. Più richiesta di qualsiasi altro bene di prima necessità e anche della carta igienica. Strano ma vero. A dimostrarlo è la lista delle ricerche più effettuate su Google quest’anno.

“Dove trovare la PS5” ha, infatti, soppiantato in brevissimo tempo la più comune domanda “dove trovare la carta igienica”, che a inizio anno – complice la quarantena obbligata – era schizzata in cima alle ricerche. D’altronde, l’hype intorno alla console di Sony non è mai calato e anzi non ha fatto che crescere subito dopo la sua uscita.

Tutta “colpa” di una domanda di gran lunga maggiore rispetto alle scorte previste con il primo lancio. In America, non a caso, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), il debutto di PS5 è il miglior successo di sempre per una console. Un record precedentemente detenuto dalla PS4.

Le scorte di PS5 sono ormai terminate e un nuovo restock, secondo quanto fanno sapere alcuni rivenditori inglesi, non arriverà prima del 2021. Chi sperava in un regalo di Natale dovrà farsene una ragione. Secondo le ultime stime, si dovranno aspettare i mesi di marzo e aprile per tornare a un’offerta all’altezza della domanda.