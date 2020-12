Tra le nuove uscite della collana “Tipitondi” (Tunué) è arrivato in libreria Ciao Mamma, vado in Giappone. Nato dalla penna di Luca Raffaelli, uno dei maggiori esperti di fumetti e animazione in Italia, e disegnato da Enrico Pierpaoli, il libro è per tutti i ragazzi amanti dei manga e del Giappone e racconta con ritmo spedito, trovate esilaranti, colpi di scena, giochi di parole e personaggi originali e imprevedibili, le avventure dello strampalato Enrichetto. Tre ragazzi salutano la mamma e partono per il Giappone alla ricerca di un autore di manga tra situazioni surreali, foto buffe e una missione da compiere. Un viaggio per sfuggire alla prepotenza del bullo della scuola Frangipane, un tema importante che il graphic novel veicola con il linguaggio dei ragazzi, in modo non didascalico ma intelligente. Il personaggio di Beatrice, ragazza dalle mille risorse, guiderà la storia e le sorti di Enrichetto.