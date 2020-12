Previsioni meteo 12 dicembre: piogge su Sardegna e Sicilia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 12 dicembre: weekend con il maltempo su Isole maggiori e regioni del Sud Italia, clima più asciutto al Nord e al Centro

Condizioni meteo in miglioramento in questo weekend al Nord e al Centro Italia che nei giorni scorsi hanno fatto i conti con piogge diffuse e fitte nevicate. Discorso diverso al meridione e sulle Isole maggiori, dove una intensa perturbazione non darà tregua per tutto il fine settimana. Nella giornata di oggi saranno soprattutto Sardegna, Sicilia e Calabria ad essere colpite dal maltempo. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, possibili grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS fino a domenica saranno le regioni del Sud Italia le più interessate dal maltempo. Piogge e locali rovesci sono attesi in particolare su Isole Maggiori e Calabria, a seguire anche su Basilicata e Puglia. La prossima settimana dovrebbe invece essere caratterizzata da maggiore stabilità per la rimonta anticiclonica che terrà lontane le perturbazioni. Il bel tempo dovrebbe resistere almeno fino al prossimo weekend.

Intanto per oggi, sabato 12 dicembre, al Nord Italia molte nubi al mattino sulle regioni settentrionali, con pioviggini sulla Liguria e deboli nevicate tra Alpi occidentali e Appennino settentrionale. Al pomeriggio più asciutto con ancora nuvolosità insistente. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Neve oltre i 700 metri di quota.

Al Centro nuvolosità compatta con deboli precipitazioni sulle coste Tirreniche, più asciutto fra Marche e Abruzzo. Al pomeriggio ancora pioviggini sui medesimi settori, altrove non sono attese variazioni. In serata piogge sui settori orientali, tempo asciutto sulle altre regioni.

In Toscana pioviggini diffuse nelle ore diurne lungo la costa, tempo più asciutto sui settori interni; in serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutto il territorio con molte nubi anche compatte.

Maltempo sulle regioni meridionali, con precipitazioni sulle Isole Maggiori al mattino. Al pomeriggio piogge su tutti i settori, localmente intense sulla Sicilia, variabilità asciutta sulla Puglia. In serata tempo instabile sulle medesime zone e deboli nevicate tra Molise e Sila dai 1300-1500 metri.

In Calabria locali piogge nel corso della giornata sui settori orientali, possibili nevicate sulla Sila oltre i 1600 metri di quota; in serata si attende un generale peggioramento con precipitazioni diffuse su tutta la regione e quota neve in calo a 1500 metri.

Temperature stazionarie o in calo nei valori minimi, massime generalmente stabili.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.