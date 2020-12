Estrazione Superenalotto 12 dicembre: un 5+1 da 670mila euro

Estrazione Superenalotto del 12/12/2020: dopo il 6 da 59 milioni centrato a Sassari stasera sfugge il jackpot

La combinazione vincente dell’ultima estrazione Superenalotto di oggi, sabato 12 dicembre 2020, la terza settimanale dopo quella anticipata del 7 dicembre per la Festa dell’Immacolata, anche stavolta non basta per sbancare ancora il jackpot. Nessuno riesce infatti ad imitare il giocatore di Sassari che nel concorso di martedì 7 luglio 2020 ha vinto 59 milioni di euro.

Anche senza il 6 dopo l’estrazione Superenalotto di oggi, esulta comunque l’unico punti 5+1 da 670mila euro mentre Superstar regala poco più di 24mila euro ai fortunati giocatori che hanno centrato il 4 Stella.

Nella prossima estrazione Superenalotto di martedì 15 dicembre 2020 a disposizione del 6 ci saranno oltre 70 milioni di euro.

Di seguito ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione Superenalotto.

Le vincite possono essere verificate sul sito ufficiale di Sisal al seguente link: https://verificavincite.sisal.it/verificavincite/popup.jsp.

Estrazione Superenalotto n. 131 del 12/12/2020

11-14-18-59-64-85

Numero Jolly

1

Numero Superstar

84

Quote Superenalotto del 12 dicembre

CATEGORIA NUMERO VINCITE LE QUOTE punti 6 0 € 0,00 punti 5+1 1 € 670.721,92 punti 5 11 € 19.699,53 punti 4 905 € 242,51 punti 3 29.536 € 22,45 punti 2 432.579 € 5,00

Quote Superstar del 12 dicembre