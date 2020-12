Violetta Zironi pubblica il suo nuovo singolo

Da X Factor a Netflix: Violetta Zironi de “L’incredibile storia dell’isola delle rose” pubblica il singolo “I never needeed Christmas”

“I never needeed Christmas”. È questo il titolo del prossimo singolo di Violetta Zirioni, la cantante (ex X Factor) che è nel cast del film Netflix “L’incredibile storia dell’isola delle rose”, sulla piattaforma dal 9 dicembre. Il brano arriva su tutte le piattaforme due giorni dopo – l’11 dicembre- come un pezzo natalizio malinconico e allo stesso tempo carico di speranza.

Violetta, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), si fa portavoce di un pensiero che, mai come quest’anno, accomuna tutti noi. “Non ho mai avuto così bisogno del Natale come in questo momento”, canta la giovane artista, rivelando un’amara verità a cui l’ascoltatore, cullato dalla dolce melodia che accompagna le parole, si sente inevitabilmente legato.

La cantautrice esprime la necessità di lasciarsi alle spalle i brutti ricordi del passato e di circondarsi della magia che solo il periodo più suggestivo dell’anno è capace di creare, per vivere un Natale diverso dal solito ma non per questo meno caloroso, in cui si ha l’occasione di riscoprire il reale valore di tutto.

Ne “L’incredibile storia dell’Isola delle Rose”, Violetta Zironi interpreta, invece, il ruolo di Franca, una delle protagoniste. Nel cast anche Elio Germano, Matilda De Angelis, Francois Cluzet e Tom Wlashiha.