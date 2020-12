Luca Rustici in radio con “I don’t feel like you”

Luca Rustici in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con “I don’t feel like you”: il brano fuori per L’n’R Productions / Artist First

In radio ed è già disponibile sulle piattaforme digitali e negli store “I DON’T FEEL LIKE YOU” (L’n’R Productions / Artist First) il nuovo singolo di Luca Rustici scritto con Philippe Leon ed il testo di Samantha Dagnino.

«La canzone nasce in un pomeriggio invernale del 2019 dalla semplice ispirazione della frase che dà titolo alla canzone I don’t feel like you – racconta Luca Rustici – idea che ha preso subito forma in melodia tra me e Philippe Leon, infatti la frase cantata nel ritornello è quella incisa quando abbiamo scritto il brano e mai più ricantata, perché aveva la giusta emozione. In un secondo momento Samantha Dagnino ha scritto il testo basandosi sulle indicazioni di ciò che stavamo provando al momento della composizione. “I don’t feel like you” è una canzone con sonorità anni Ottanta rese attuali in registrazione e produzione ed è stata suonata tutta in un pomeriggio, sembrava che l’energia della canzone fosse già li come per magia, abbiamo preferito tenerla in inglese perché il suono delle parole è molto vicino alla lingua napoletana che prevarrà nel mio prossimo album»

Qui il video: https://youtu.be/U-blMNAoGlM

«Il video di “I Don’t feel like you” – dice il regista Simone Pezzutto – nasce da un’idea di Luca Rustici che voleva usare il colore bianco e delle lacrime in vari colori per esprimere energie e sentimenti diversi, così come è il senso del testo. Dopo aver realizzato e post-prodotto gli scatti fotografici della copertina, ho deciso di mantenere la stessa linea artistica, progettando un video che riuscisse ad esprimere a pieno le emozioni del brano. Quindi, con il mio staff, abbiamo pensato a come far lacrimare tutti con “sangue” colorato realizzando una produzione unica nel suo genere quasi cinematografica. È stata un’esperienza divertente e di grande formazione».

Luca Rustici nasce a Napoli nel 1964 in una famiglia di Artisti, suo padre pittore e i fratelli musicisti. Inizia a suonare la chitarra e la batteria all’età di 10 anni, forma gruppi e suona nei club napoletani come batterista, ma poi si ritrova sempre con la chitarra in mano a scrivere canzoni. Decide quindi di studiare Chitarra Jazz e di intraprendere un percorso da Session Man nei vari studi di registrazione evolvendosi nel lavoro di Produttore – Arrangiatore e Autore, che gli ha dato la possibilità di lavorare con grossi nomi della musica italiana e Internazionale tra Italia, Spagna e America Latina. Tra questi Mina, Adriano Celentano, Marco Mengoni, Loredana Bertè, Giusy Ferreri, Patti Pravo. nel 2004 Ha creato la sua etichetta discografica, la L’n’R Productions. Nel 2010 pubblica il suo primo album strumentale “A flower into the power”. Sta lavorando da tempo, tra vari progetti da autore e produttore per altri artisti, al suo nuovo album anticipato, proprio nel periodo prima del “ROCKDOWN” dal primo singolo “A Zingara”, rifacimento di un brano degli Osanna (gruppo nato negli anni Settanta fondato dal fratello Danilo Rustici) con il featuring del cantante originale Lino Vairetti, ottenendo un buon riscontro negli Stati Uniti.

