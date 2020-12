Fuori a sorpresa “Evermore” di Taylor Swift

Quindici le tracce, 17 nella versione deluxe, nella tracklist composta in questi mesi che per Taylor sono stati di duro lavoro in studio. La cantante è stata, infatti, impegnata nella registrazione di tutta la sua produzione dopo l’appropriazione dei diritti degli audio originali da parte dell’ex manager Scouter Braun.

La popstar ha confessato su Instagram di trovarsi in un momento di grandissima creatività e ispirazione:

“Per dirlo con franchezza, non riuscivamo più a smettere di scrivere nuova musica. Parlando più poeticamente, sembra che ci siamo ritrovati ai confini della foresta folk e che abbiamo avuto una scelta: voltarci e tornare indietro o addentrarci ancora di più nella foresta di questa musica. Abbiamo deciso di immergerci completamente. Non ho mai fatto niente del genere prima d’ora. In passato ho sempre visto i miei album come ere a sé, non appena venivano pubblicati pensavo già a quello successivo. Con ‘folklore’ è successa una cosa diversa. Nel produrlo, mi sono sentita come se non riuscissi a lasciarlo. Ho amato l’immaginario da favola che mi ha accompagnato durante questo cammino e ho amato il modo in cui voi avete accolto gli scenari da sogno, le tragedie, le storie epiche di amori perduti e ritrovati nelle vostre vite. Quindi abbiamo continuato a scriverle”.

L’arrivo di un nuovo album, però, non è stata completamente una sorpresa per i più attenti. Taylor ha lanciato nelle scorse settimane una lunga serie di indizi, o meglio Easter Eggs che svelavano una novità imminente.

In una delle foto pubblicate sui social il 22 novembre, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) la Swift era seduta su un divano e dietro di lei c’era un quadro raffigurante un salice, a willow tree. “Willow” è la traccia numero uno di “Evermore” e anche il primo singolo.

Del brano è su YouTube anche il video. In quella occasione, Taylor aveva scritto anche: “Not a lot going on at the moment”, ovviamente intuendo l’opposto.

Qualche giorno fa, in una delle sue storie di Instagram di Taylor era possibile leggere il titolo della traccia numero quattro: “This damn season”. La cantante lo ha inserito come commento a una foto del servizio fotografico realizzato per Entertainment Weekly.

I fan hanno, poi, sottolineato una corrispondenza tra la traccia numero 13 di “Folklore” e la 13 di “Evermore”. Nella prima, “Epiphany”, Taylor dedica il suo ricordo al nonno. Nella seconda, “Marjorie”, scrive alla nonna che dà il nome al brano.