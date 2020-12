Dai pacchetti benessere ai puzzle: i regali di Natale low cost

Idee Natale low cost: regali economici e originali per tutti i gusti dai pacchetti benessere fino a puzzle, plaid e gadget personalizzati

Natale è alle porte e la corsa ai regali per molti è già iniziata. Pensare ad un regalo per parenti e amici diventa in alcuni casi una vera e propria angoscia. Per non parlare poi del portafoglio, prima vera vittima delle spese natalizie.

Ecco una piccola guida alle “Idee Natale low cost”, suggerimenti utili e, soprattutto, economici che accontenteranno tutti.

1. I SEMPRE UTILI PACCHETTI BENESSERE

Se sono la moda perdurante dell’ultimo decennio un motivo ci sarà.

I pacchetti benessere, oltre ad essere utili per chi li riceve, sono pratici e rilassanti anche per il benefattore.

Si possono trovare comodamente online, e comprendono varie fasce di prezzo, da i 25 euro in su a seconda dei gusti (e delle disponibilità economiche).

2. ALBUM DI FIGURINE PERSONALIZZATO

E’ un servizio sottovalutato e sconosciuto ai più, ma originale e anche economico.

E’ possibile comporre online il proprio album di figurine personalizzato.

La celebre Panini ha lanciato la moda diversi anni fa, ma oggi si può scegliere tra una vasta rosa di opzioni.

Basta cercare su Google e vi si aprirà un mondo.

Oltre a creare la copertina del vostro album, potete utilizzare le vostre foto per comporre le figurine da attaccare nelle pagine.

Il prezzo varia a seconda del numero di pagine e figurine, oltre al servizio che sceglierete di utilizzare.

3. UN PACCHETTO DI COUPON CON IL TUO TEMPO

Praticamente a costo zero e last minute, possiamo regalare ai nostri cari un po’ del nostro tempo.

Pennarelli, fantasia et voilà! 5, 10, 15 o più coupon da donare ad amici, parenti o partner.

Per rendere il regalo più creativo potete personalizzarlo.

1 coupon per una cena (quando si potrà), 1 coupon per una domenica al parco, uno per una giornata di shopping, etc…

4. FOTO

Nei tempi delle foto digitali ci dimentichiamo di dare forma ai nostri ricordi.

In sostanza, quanti di noi portano a stampare le foto?

Ecco perché questo Natale puoi cavartela spendendo poco e con stile con una serie di idee “fotografiche”.

Puoi scegliere di regalare un buono per stampare le foto online (su internet è pieno).

Oppure tagliare la testa al toro e comporre proprio tu un album di foto da regalare.

O ancora, per i più pigri, stampa una foto significativa e compra una cornice simpatica e originale.

Assembla il tutto e con un bigliettino romantico e commovente te la sarai cavata a testa alta.

5. PUZZLE, PLAID E GADGET PERSONALIZZATI

Riagganciandoci alle foto, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), se volete qualcosa di più che un album fotografico potete sorprendere amici e parenti con un gadget personalizzato. Realizzabile comodamente online, basterà collegarvi su uno dei tanti siti dedicati e scegliere tra plaid, puzzle, calendari, grembiuli, anche calzini, personalizzabili con una foto a scelta. Il web è pieno di suggerimenti per fare un regalo originale, simpatico e low cost! Se ne occupano siti online che stampano anche le foto, ma è possibile trovare anche negozi fisici che offrono il servizio.