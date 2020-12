Tumore esofago: ok a nivolumab in seconda linea

Carcinoma a cellule squamose dell’esofago: approvazione europea per nivolumab in seconda linea per forme non resecabili avanzate, ricorrenti o metastatiche

La Commissione Europea (CE) ha approvato nivolumab per il trattamento di adulti con carcinoma squamocellulare esofageo avanzato, ricorrente o metastatico non resecabile dopo una precedente chemioterapia combinata a base di fluoropirimidina e platino.

La decisione della CE si basa sui risultati dello studio di Fase 3 ATTRACTION-3, un trial che ha dimostrato un miglioramento statisticamente significativo e clinicamente rilevante della sopravvivenza globale (OS) nei pazienti che hanno ricevuto nivolumab rispetto alla chemioterapia. Il profilo di sicurezza del farmaco è stato favorevole rispetto alla chemioterapia e coerente con gli studi precedentemente riportati.

Cancro esofageo

Il cancro esofageo è il settimo tumore più comune e la sesta causa di morte per cancro in tutto il mondo. Il tasso di sopravvivenza relativa a cinque anni è del 10% o meno per i pazienti con diagnosi di malattia metastatica. Ogni anno, in Europa vengono diagnosticati 53.000 nuovi casi di cancro all’esofago. I due tipi più comuni di cancro esofageo sono l’adenocarcinoma e il carcinoma a cellule squamose, quest’ultimo rappresenta circa il 60% di tutti i casi di cancro esofageo diagnosticati in Europa. La maggior parte dei casi viene diagnosticata in stadio avanzato e ha un impatto sulla vita quotidiana del paziente, compresa la sua capacità di mangiare e bere.

ATTRACTION-3: risultati di efficacia e sicurezza

Nello studio di Fase 3 ATTRATTO-3, che aveva un endpoint primario di OS:

– nivolumab ha ridotto il rischio di morte del 23%, rispetto alla sola chemioterapia [Hazard Ratio (HR) 0,77; 95% Intervallo di confidenza (CI): da 0,62 a 0,96; p=0,019].

– la OS mediana con nivolumab è stata di 10,9 mesi (95% IC: da 9,2 a 13,3) rispetto a 8,4 mesi (95% IC: da 7,2 a 9,9) con la sola chemioterapia, dimostrando un miglioramento di 2,5 mesi.

– Il braccio nivolumab ha mostrato tassi di OS a 12 e 18 mesi del 47% (95% IC: da 40 a 54) e del 31% (95% IC: da 24 a 37), rispettivamente, contro il 34% (95% IC: da 28 a 41) e il 21% (95% IC: da 15 a 27) dei pazienti del braccio chemioterapico. Il beneficio di sopravvivenza con nivolumab è stato osservato indipendentemente dai livelli di espressione del tumore PD-L1.

– I tassi di risposta oggettiva (ORR) tra il braccio nivolumab e quello chemioterapico sono stati paragonabili, rispettivamente, al 19% (95% di IC: 14-26) e al 22% (95% di IC: 15-29).

– La durata media della risposta (DoR) per i pazienti è stata sostanzialmente aumentata nel braccio nivolumab a 6,9 mesi (95% IC: da 5,4 a 11,1) contro i 3,9 mesi (95% IC: da 2,8 a 4,2) nel braccio chemioterapico.

– Un’analisi esplorativa dei risultati dichiarati dai pazienti ha mostrato un significativo miglioramento complessivo della qualità della vita con nivolumab rispetto alla chemioterapia. Sono stati riportati meno eventi avversi correlati al trattamento (TRAE) con Opdivo rispetto alla chemioterapia, con un tasso del 66% per qualsiasi TRAE di grado nei pazienti che ricevono nivolumab rispetto al 95% per i pazienti sottoposti a chemioterapia. I pazienti del braccio nivolumab hanno anche registrato una minore incidenza di TRAE di grado 3 o 4 rispetto a quelli del braccio chemioterapico (18% contro il 63%), e la percentuale di pazienti che hanno subito TRAE che hanno portato all’interruzione del trattamento è stata la stessa in entrambi i bracci (9%).

Studio ATTRACTION-3

ATTRACTION-3 è uno studio globale di Fase 3, multicentrico, randomizzato, in aperto, che ha valutato nivolumab rispetto alla chemioterapia (docetaxel o paclitaxel) per pazienti con cancro esofageo refrattario o intolleranti alla terapia combinata di prima linea con farmaci a base di fluoropirimidina e platino. L’arruolamento dei pazienti è avvenuto prevalentemente in Asia, mentre il resto negli Stati Uniti e in Europa. I pazienti sono stati trattati fino alla progressione della malattia o ad una tossicità inaccettabile. L’endpoint primario dello studio è stato la sopravvivenza globale (OS). Gli endpoint secondari includevano il tasso di risposta oggettiva valutata dallo sperimentatore (ORR), la sopravvivenza libera da progressione (PFS), il tasso di controllo della malattia, la durata della risposta e la sicurezza.