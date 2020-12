Premio Divulgazione Scientifica: finale alla LUMSA

Giovedì 17 dicembre alla LUMSA la finalissima del “Premio nazionale di Divulgazione Scientifica”: l’evento in streaming su web-tv e social

Consiglio Nazionale delle Ricerche nonché sui canali di comunicazione social del Premio, verrà condotto da Roberta Villa, giornalista e divulgatrice scientifica. Si svolgerà giovedì 17 dicembre, a partire dalle ore 15, presso la sede dell’Università LUMSA a Roma, la finalissima dell’ottava edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica. L’evento, che verrà trasmesso in diretta sul sito ufficiale del Premio www.premiodivulgazionescientifica.it e rilanciato dalla web-tv delnonché sui canali di comunicazione social del Premio, verrà condotto da, giornalista e divulgatrice scientifica.

Porteranno il loro saluto il Rettore dell’Università Lumsa, Prof. Francesco Bonini, il Presidente del CNR, Prof. Massimo Inguscio, il Presidente del Comitato Scientifico del Premio e Segretario Generale del Censis, Dr. Giorgio De Rita, il Responsabile delle Relazioni Esterne di BPER Banca, Dr. Eugenio Tangerini e il vicepresidente dell’AIRI, l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, Dr. Sesto Viticoli. Interverranno, fra gli altri, i membri del comitato scientifico del Premio: Dr. Giovanni Caprara, Editorialista scientifico del Corriere della Sera; Dr. Marco Ferrazzoli, Capo Ufficio stampa del CNR e docente di Comunicazione della conoscenza; Prof.ssa Maria D’ambrosio della Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Dr. Giorgio Pacifici, Giornalista RAI responsabile della Redazione Scienza del TG2; Prof. Lucio Achille Gaspari, Direttore di Chirurgia Generale del Policlinico Tor Vergata; Prof. Mario Panizza, già rettore dell’Università degli Studi Roma Tre, Professore ordinario di Composizione Architettonica e Urbana; Prof. Mario Morcellini, Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM.

Durante il pomeriggio Francesco Dosi consegnerà, a nome dell’Associazione Italiana del Libro, al Prof. Luciano Canfora il Riconoscimento Giancarlo Dosi per la Divulgazione Scientifica dedicato agli autori che hanno dato un contributo fondamentale nella divulgazione scientifica in Italia e all’estero. Nelle scorse edizioni sono stati premiati l’astronauta Samantha Cristoforetti, la prof.ssa Ilaria Capua, virologa e ricercatrice italiana e la prof.ssa Simonetta Di Pippo, astrofisica italiana, Direttrice dell’Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari dello spazio extra-atmosferico. I finalisti del Premio presenteranno, attraverso un contributo video, le proprie opere. Si procederà quindi con la votazione in diretta da parte della giuria nazionale, composta da oltre duecento professori di ogni ordine e grado, che decreterà dapprima i vincitori delle diverse aree e poi il vincitore assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020. A consegnare il premio al vincitore, al termine della cerimonia, sarà il Presidente del Comitato Scientifico, Dr. Giorgio De Rita. Si procederà quindi con la votazione in diretta da parte della giuria nazionale, composta da oltre duecento professori di ogni ordine e grado, che decreterà dapprima i vincitori delle diverse aree e poi il vincitore assoluto del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica 2020. A consegnare il premio al vincitore, al termine della cerimonia, sarà il Presidente del Comitato Scientifico, Dr. Giorgio De Rita.

Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione Italiana del Libro. Main Partner del Premio sono BPER Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Patrocinano la manifestazione il MIBACT, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’AIRI (Associazione Italiana per la Ricerca Industriale), l’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici) il Comune di Roma, l’Uninettuno (International Telematic University), l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e la rete de I Parchi Letterari, la Fondazione Ippolito Nievo. Media Partner del Premio sono la Web.tv del CNR, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del CNR e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.