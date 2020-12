“No Time To Cry” è il primo album dei Negative

I Negative, progetto Pop/EDM composto da Andrea Bignami e Michele Lorandi, pubblicano “No Time To Cry”, il primo album

E’ uscito il 20 Novembre “No Time To Cry” il primo disco dei NEGATIVE duo POP/EDM, anticipato dai singoli “Rewind“,”Champagne on the Dancefloor“, “Rio“, “Hollywood Sunset” e l’ultimissimo “I Hate You“, in uscita la settimana prossima.

Progetto nato nel 2018, entrambi i componenti hanno delle solide basi punk rock che hanno sapientemente rielaborato ed arricchito con le nuove forti influenze, dando così vita ad una miscela esplosiva che non si ferma all’aspetto musicale e che si completa grazie alla presenza costante di un’importante parte coreografica.

Ad arricchire ulteriormente “No Time To Cry” sono le molteplici collaborazioni, sia nella produzione che nel cantato, hanno infatti partecipato alla realizzazione del disco Marco Biondi, Robin Marchetti, Becko, Gessica Mondoni e tanti altri.