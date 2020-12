Fred De Palma conquista la Spagna con “Se illuminaba”

Il successo di Fred De Palma in Spagna continua senza sosta. Il rapper si è esibito al celebre Gala dei Los40 Music Awards, il più importante premio musicale del Paese, dove è stato l’unico italiano ad aver ricevuto una nomination nella categoria “Del 40 a 1” per il suo singolo “Se iluminaba” con Ana Mena.

La canzone è la versione spagnola della hit italiana “Una volta ancora” e come per l’originale i record non sono pochi: il brano è quadruplo di platino, oltre ad essere stato alla numero della programmazione radiofonica e il primo di un cantante italiano ad avere raggiunto questo risultato in Spagna. Fred De Palma è, inoltre, l’unico artista italiano alla numero 2 dei singoli più ascoltati in un Paese straniero nella classifica annuale di Spotify in Spagna.

Il Gala è stato trasmesso ieri sera, domenica 5 dicembre, su Divinity TV, sull’App LOS40 e sul suo canale YouTube e sul sito website (www.los40.com).

“Una volta ancora”, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), in Italia è stato certificato cinque volte disco di platino con oltre 304 mln di stream e oltre 200 mln di views su YouTube, ed è stato il singolo più venduto nel 2019.

L’esibizione ↓