X Factor 2020: Negramaro ospiti della finale

X Factor 2020 verso l’ultimo atto: i Negramaro saranno i super ospiti della finale dello show, appuntamento giovedì 10 dicembre in prima serata su Sky Uno

I Negramaro sono i super ospiti della finale di X Factor 2020, in onda giovedì 10 dicembre in prima serata su Sky Uno e in streaming su Now Tv.

La band guidata da Giuliano Sangiorgi porterà sul palco del talent show, condotto da Alessandro Cattelan, Contatto: il decimo album in studio del gruppo, uscito lo scorso 13 dicembre per Sugar Music. Non mancheranno, inoltre, i loro più grandi successi.

I FINALISTI DI #XF2020

Dopo l’eliminazione di MyDrama, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sono quattro i finalisti di #XF2020: Blind di Emma Marrone (Under uomini), Casadilego di Hell Raton (Under donne), N.A.I.P. di Mika (Over) e i Little Pieces of Marmelade di Manuel Agnelli (Gruppi). Chi vincerà tra loro? Lo scopriremo il 10 dicembre!