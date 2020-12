Previsioni meteo 9 dicembre: ancora piogge sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 9 dicembre: il maltempo non molla la presa, piogge da Nord a Sud specie sul versante tirrenico e neve sui rilievi

Anche nella giornata dell’Immacolata l’Italia ha fatto i conti con un quadro meteo decisamente a causa dell’arrivo dell’ennesima perturbazione che ha portato piogge, acquazzoni talvolta anche intensi e a tratti persino a carattere di nubifragio. La giornata di oggi non sarà molto diversa, con maltempo diffuso da Nord a Sud e specie sulle regioni tirreniche. Previste altre nevicate sui rilievi alpini e appenninici, anche se la quota neve si riporterà oltre i mille metri.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo ECMWF e GFS anche domani avremo un po’ di instabilità specie sulle Isole maggiori e coste tirreniche. Venerdì il maltempo concederà una tregua al Nord e gran parte del Centro ma la pausa asciutta sarà piuttosto breve. Nel corso del weekend infatti una nuova perturbazione raggiungerà il Nord-Ovest con piogge e nevicate anche a quote medio-basse. Trova invece ulteriori conferme un deciso miglioramento all’inizio della prossima settimana con la Penisola sgombra da nubi ad eccezione sempre delle regioni occidentali del Nord.

Intanto per oggi, mercoledì 9 dicembre, al Nord Italia al mattino tempo instabile sulle regioni settentrionali, con molte piogge al nord-est e neve sulle Alpi. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile ma senza criticità associate. In serata piogge in esaurimento, con tempo nuvoloso ovunque. Neve a quote di bassa montagna.

Tempo uggioso sulle regioni centrali al mattino con deboli piogge lungo il versante Tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con molte nubi ovunque. In serata attese precipitazioni anche sul versante Adriatico. Neve in Appennino fin sui 1200 metri di quota.

Al Sud e sulle Isole al mattino molte piogge sulle regioni Tirreniche peninsulari, altrove nuvolosità e deboli precipitazioni associate. Al pomeriggio ancora piogge, anche sulle Isole Maggiori, ma di scarsa entità. In serata deboli precipitazioni su tutto il meridione. Neve sulla Sila fino a 1200 metri, sul Gennargentu fino ad 800 metri.

Temperature minime in lieve rialzo e massime stazionarie o in aumento al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.