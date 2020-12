Le pantofole trendy del 2021 per lui e per lei

Ai giorni nostri, la pantofola è diventata un accessorio apprezzato e scontato del nostro outfit casalingo ma i designers non hanno perso l’occasione di lanciare sul mercato modelli sempre più preziosi, dai materiali pregiati per rendere il nostro lavoro e tempo libero un’esperienza confortevole, e perché no, anche fashion, da poter sfoggiare anche per strada. Di seguito alcune novità sul mercato proposte da diversi marchi:

– GUCCI – In occasione dell’anno cinese del Topo, su capi ready-to-wear e accessori della collezione ‘Cruise 2020’ il leggendario personaggio Disney è riproposto sotto forma di stampe colorate, patch ricamate e motivi jacquard (cit. gucci.com). Le pantofole Princetown sono assolutamente divertenti e costruite in tessuto GG Supreme (materiale a ridotto impatto ambientale), fodera in lana di agnello, suola in cuoio e punta allungata, in perfetto stile vintage. Se Topolino, non è un’alternativa di vostro gradimento, rimangono i modelli classici o coloratissimi tra cui scegliere visto che è stato un accessorio ricorrente in tutta la collezione ‘Cruise 2020’;

– DOLCE & GABBANA – Una vera e propria comodità la ballerina crochet in lana interamente fatta all’uncinetto con

fiocco decorativo presentata da Dolce e Gabbana all’ultima sfilata autunno/inverno 2020;

– CROCS – La società americana Crocs non si lascia invece affascinare dall’eleganza ma punta come sempre sul comfort, la praticità e l’innovazione del designer. In questa prospettiva è stato recentemente lanciato sul mercato il modello Neo Puff Slipper in divertentissimi colori che hanno il tallone pieghevole convertibile, la tomaia in nylon con imbottitura e suola esterna in poliuretano per una trazione superiore che la rende anche adatta per uscire.