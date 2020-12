GENTE ROMA istituisce borse di studio per creativi

Al via la campagna “In bad times beautiful things are necessary” di GENTE ROMA: istituite borse di studio per giovani creativi

“In bad times beautiful things are necessary” è il messaggio della nuova campagna 2020 di GENTE ROMA, storica catena romana di Boutique multibrand del luxury fashion che da quasi 40 anni con stile ed eleganza è punto di riferimento per l’estetica del bello in tutte le sue forme sia a livello nazionale che internazionale.

Una campagna eccezionale e straordinaria, apparsa lo scorso 7 Novembre con una super affissione presso l’iconica piazza di Campo dei Fiori in Roma, dove per la prima volta si comunica un messaggio sociale forte e non un semplice prodotto.

In un momento grigio e oscuro in cui il mondo e le priorità delle persone hanno vissuto grandi stravolgimenti a causa del diffondersi della pandemia, Gente Roma lancia così un messaggio importante volto alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti del bello e della cultura in tutte le sue declinazioni artistiche. Un invito a non dimenticarsi di quanto la “cultura del bello” sia di fondamentale importanza per nutrire lo spirito, l’anima, il cuore e la mente, allargando i nostri orizzonti e contribuendo all’arricchimento personale di ognuno di noi. Un messaggio sociale che diviene al tempo stesso un grido di speranza e un appello di solidarietà a supporto di tutto il mondo della moda, del cinema, del teatro, della musica e dell’arte in generale, gravemente colpito dal Covid.

Da qui, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’idea dell’istituzione di un bando per borse di studio, al via nei prossimi mesi, al quale potranno partecipare tutti i giovani creativi attivi in diversi ambiti: dalla fotografia alla grafica, sino alla musica, all’arte figurativa e alla recitazione. I ragazzi, per aggiudicarsi la borsa, dovranno presentare una creazione artistica sul tema “In bad times beautiful things are necessary”, concetto fulcro della campagna promossa da GENTE Roma.