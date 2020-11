Affissione misteriosa a Roma è della catena Gente

L’attitudine a creare e a cogliere la bellezza e di conseguenza le ‘beautiful things’, non è un semplice ornamento della vita umana. Secondo Gente costituisce la vera essenza che distingue l’uomo da qualsiasi altra forma vivente sulla Terra. La bellezza e la capacità di suscitare emozioni sono quindi parte integrante dell’uomo e in questa misura necessarie in maniera imprescindibile. La ricerca della bellezza deve essere un diritto alla portata di tutti. Da qui l’idea dell’istituzione di un bando per borse di studio a cui potranno partecipare tutti i giovani creativi attivi in diversi ambiti: dalla fotografia alla grafica, sino alla musica, all’arte figurativa e alla recitazione. I ragazzi, per aggiudicarsi la borsa, dovranno presentare una creazione artistica sul tema ‘In bad times beautiful things are necessary’, concetto fulcro della campagna che segna un cambio di passo nella comunicazione del marchio che, dopo l’emergenza globale, si presenta con idee nuove e la consapevolezza che, se nulla sarà più come prima, allora occorre guardare avanti.

Inoltre, la campagna è accompagnata da un video girato tra i vicoli e le piazze di una Roma eterna, colta alle prime luci dell’alba, con la la voce del doppiatore Andrea Mete, voce tra gli altri di John Legend, Chris Pratt, Alessandro Borghi nella serie ‘Diavoli’, Zac Efron e Justin Timberlake.