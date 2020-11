We live in bad times: affissione misteriosa a Roma

Una grande affissione misteriosa è comparsa in piazza Campo De’ Fiori, in uno dei luoghi più iconici del centro storico di Roma.

WE LIVE IN BAD TIMES

WE CAN’T SEE BEAUTIFUL THINGS ANYMORE

WE ARE NOT LOOKING FOR WHAT IS REALLY NECESSARY

Questo l’inquietante messaggio stampato nero su bianco sul maxi cartellone che si staglia di fronte alla statua di Giordano Bruno, senza alcuna firma.

Sui social, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), stanno iniziando a circolare alcune ipotesi sulla possibile paternità di appartenenza del manifesto. Si potrebbe trattare dell’opera di uno street artist, di una serie Netflix o di cos’altro?

Chi vuole lanciare un messaggio in una piazza nel centro di Roma proprio nel momento storico grigio e oscuro in cui è deserta?