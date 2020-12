Covid: Bassetti prevede terza ondata a gennaio

Covid, l’infettivologo Bassetti: “Molto probabile che a gennaio arrivi una terza ondata, bisogna scongiurare i contagi”

“Che ci sarà una terza ondata è molto probabile, anche perché a gennaio si mischieranno le infezioni da SarsCoV-2 con l’influenza stagionale. Occorre, quindi, porre particolare attenzione ai nostri comportamenti individuali: meglio ci comporteremo già da ora e non solo nelle festività, minori saranno i contagi e i problemi ospedalieri post-natalizi”. Così, in un post su Facebook, Matteo Bassetti, il responsabile della clinica di Malattie infettive del policlinico San Martino di Genova.

“IL PROBLEMA NON SONO STATE LE VACANZE ESTIVE”

L’infettivologo, spiega l’agenzia Dire (www.dire.it), torna poi sulla polemica per le maglie troppo larghe lasciate quest’estate: “Il professor Roberto Battiston ha fatto una precisa e dettagliata analisi sull’evoluzione del contagio da SarsCov-2 in Italia negli ultimi 10 mesi. Ha finalmente chiarito che l’estate e i suoi eccessi hanno solo parzialmente contribuito all’aumento dei casi di questo autunno-inverno. Ciò che ha fatto da moltiplicatore è stato il ritorno alla vita normale e produttiva della fine di settembre, fatta di scuola, trasporti affollati e altre attività correlate”. Per cui, conclude il presidente della Società italiana di terapia antinfettiva, “sarebbe ora di finirla di continuare a dare tutta la colpa della seconda ondata a chi è andato giustamente in vacanza. Non è dando la colpa a uno o all’altro che si risolve il problema, ma cercando di imparare da eventuali errori commessi per non commetterli nuovamente”.