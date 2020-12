Arianna Ferrari online con il singolo “Biondina sciocca”

“Biondina sciocca” è il nuovo singolo di Arianna Ferrari disponibile su tutte le piattaforme digitali: online anche il videoclip

In radio, già disponibile in digitale, il nuovo singolo di Arianna Ferrari “BIONDINA SCIOCCA”, scritto successivamente alla perdita di un caro amico, attraverso il testo e la musica la cantautrice lancia un messaggio di forza e speranza a tutti coloro che prima o poi si sono trovati a fare i conti con gli eventi negativi della vita. Nell’artista c’è la consapevolezza che la musica, strumento meraviglioso per comunicare sentimenti, emozioni e ricordi, può a volte lenire un profondo dolore tramutandolo in un prezioso ricordo.

“La musica di “BIONDINA SCIOCCA” nasce con l’intenzione di accompagnare al pianoforte un testo meraviglioso scritto da Arianna Ferrari – commenta Matteo Bianchi, compositore della musica e anche suo produttore – ricordo di aver avuto un impulso istintivo durante un normale pomeriggio di vacanza, di essermi seduto al pianoforte e, da un “LA maggiore”, Arianna ha composto tutto d’un fiato la melodia adatta alla sua voce e al pathos che voleva creare sul pubblico. Durante la fase di arrangiamento ho intenzionalmente voluto che la poesia del testo risultasse attraverso la sua voce e il suono delle corde di una chitarra da arpeggio”.

Qui il video: https://youtu.be/esR9qdmdCSc

“Il video di “BIONDINA SCIOCCA” è un Movie-clip – racconta il regista Paolo Agosta – apparentemente giovanile, colorato come l’adolescenza ma pesante come un pugno in pancia. Ripercorre la storia d’amore di due ventenni (interpretati da Giada Ferrari e Leonardo Santuari). La prima parte del video racconta i momenti felici di una giovane coppia mentre la seconda è un flashback solitario e triste originato dalla più terribile delle scoperte: la morte del proprio amore”.

BIOGRAFIA

Arianna Ferrari, classe 1988, nasce artisticamente nel 2000, anno nel quale inizia ad esibirsi dal vivo in concorsi in tutta Italia ottenendo riconoscimenti e qualche podio. A 17 anni entra a far parte di una band pop/rock chiamata PUZZLE con la quale inizia ad esplorare il mondo della musica migliorando anche le sue capacità e potenzialità. Nel 2007 intraprende gli studi di canto affiancata da Daniela Rando presso il CPM di Milano. Prosegue i suoi studi con Mary Setrakian, docente di canto di attori del calibro di Nicole Kidman. Nel 2008 partecipa a SanremoLab e alle selezioni di Sanremo Giovani approdando alle semifinali. Dopo aver partecipato come ospite musicale di alcune tappe del concorso nazionale Miss Italia, nel 2012 diventa la front woman di varie band ottenendo da subito buoni risultati che la porteranno, successivamente, a esibirsi in tutta Italia e all’estero, in un’occasione duettando sul palco con Umberto Tozzi in una serata dei “Radiottanta”. Dal 2016 al 2019 è frontwoman di una band milanese. Nel 2017 presta la sua voce per incidere un inedito destinato alla Vidas in collaborazione con Claudio Golinelli “il Gallo”, bassista di Vasco Rossi. Nel 2019 firma un contratto discografico con l’etichetta MB Produzioni e pubblica il suo album d’esordio “Hey Fill!”. Durante il lockdown si esibisce sul balcone di casa tutte le sere riscuotendo un enorme successo. Da queste esibizioni viene prodotto un mini-documentario visibile su YouTube. Arianna sempre durante il lockdown si esibisce in streaming con diversi artisti tra i quali citiamo Danilo Sacco, Roberto Ferrari, Esa, Giuseppe Fiori, Francesco Friggione, Papa Winnie, Sasha Torrisi, Daniele Groff, Marco Ligabue, Paolo Agosta, Marco Masini, Fausto Leali e Gianluca Grignani. Attualmente ha in programma, Covid permettendo, una serie di live e, nel frattempo, prepara il suo prossimo album.

https://www.facebook.com/ariannaferrariofficial/

https://www.youtube.com/watch?v=FeZjlvMcvwl