Netflix annuncia “My dad the bounty hunter”, una saga spaziale intergalattica per tutta la famiglia tra alieni pericolosi e battaglie a raggi laser

Netflix annuncia la nuova serie animata in computer grafica My Dad the Bounty Hunter, ideata dal regista premio Oscar Everett Downing Jr. (Maya and the Three, Hair Love) e da Patrick Harpin (Hotel Transylvania 2, Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa).

Tra gli interpreti: Russell Hornsby (Il coraggio della verità – The Hate U Give), Yvonne Orji (Insecure), Priah Ferguson (Stranger Things), Yvette Nicole Brown (Community), JeCobi Swain (Equipaggio zero), Leslie Uggams (Deadpool), Rob Riggle (Una notte da leoni) e Jim Rash (Community).

Everett Downing Jr. e Patrick Harpin fungeranno da ideatori e produttori esecutivi. Dwarf Animation Studio ha ricevuto l’incarico di occuparsi dell’animazione digitale.

Questa serie comica d’azione segue il cacciatore di taglie più tosto dell’intera galassia, un uomo dalle capacità micidiali che nasconde un segreto: la sua famiglia sulla Terra non ha la più pallida idea di quale sia il suo lavoro. Quando i suoi due figli si imbarcano per lo spazio accidentalmente finendo nel bel mezzo della sua ultima missione, scoprono che il lavoro del loro banale genitore è tutt’altro che noioso. Tra alieni pericolosi e battaglie a raggi laser, i tre porteranno all’estremo le classiche dinamiche familiari. Se lo scopre mamma…

Everett Downing Jr. e Patrick Harpin hanno affermato: “Non vediamo l’ora di mostrare al mondo la nostra nuova creazione. My Dad the Bounty Hunter è un omaggio all’animazione, alla fantascienza e alle famiglie nere sotto forma di stravagante commedia d’azione. In questa serie c’è tutto quello che adoriamo della fantascienza, ma la parte più esaltante è la famiglia al centro della storia”.