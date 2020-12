Monday Proof online con l’EP “Mr. Wang’s Opium Den”

I Monday Proof debuttano con l’EP “Mr. Wang’s Opium Den”: un concentrato di sei esplosivi brani dal sapore punk rock

E’ uscito “Mr. Wang’s Opium Den” l’EP d’esordio dei Monday Proof, un concentrato di sei esplosivi brani dal sapore punk rock.

One Too Many Lies: Il primo brano scritto dai Monday Proof in seguito all’ingresso del chitarrista Alberto Olivi, è una power ballad punk-rock inspirata alla scena californiana di inizio anni 2000. La canzone parla del sentirsi soli nell’essere circondati da persone vuote ed è il primo singolo con videoclip prodotto dalla band.

Slobodan and Me: Sono le avventure di due ragazzi con poco cervello e molto tempo da perdere. Il primo è un delinquentello dei quartieri difficili, il secondo un poser che cerca solo la nomea e lo status del bullo, ma che alla prima difficoltà finisce per coprirsi di ridicolo. Anche per questa traccia, pubblicato come singolo, è disponibile il videoclip.

Mr. Wang’s Opium Den: La title track dell’EP è un tributo da parte del cantante Marco Zanon e del bassista Federico Favero al paesino di campagna dove sono cresciuti. La canzone parla del bar centrale del paese dove i due membri trascorrono gran parte del loro tempo e del quale vogliono raccontare vizi e virtù degli avventori e di tutte quelle persone che compongono questo microcosmo.

Willy Pete: Un inno alla ribellione, pensato come veicolo di un messaggio: la forza e il volere di una folla unita saranno sempre più grandi ed importanti di quelli di chi la controlla. Si tratta di un inno alla libertà e alla consapevolezza che anche agendo come individui è possibile liberarsi da ogni tipo di schiavitù.

Mars 2k30: Questo brano parla di scienza, di progresso e di grandi ambizioni. Il messaggio che vuole trasmettere è che come molto spesso è avvenuto in passato, le problematiche della società contemporanea possono essere risolte grazie all’ambizione e alla costante ricerca di superare sé stessi. È in quest’ottica, per esempio, che la conquista di Marte può rivelarsi un traguardo molto più importante di quanto non sembri