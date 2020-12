Joseph Capriati e VR|46 Racing Apparel lanciano una linea

Joseph Capriati e VR|46 Racing Apparel insieme per una capsule collection. La collezione è disponibile, ecco dove trovarla

L’adrenalina del club e quella dei circuiti, il sound della cassa e quello del motore. Musica e moto: due mondi distanti eppure vicinissimi, uniti per la prima volta in una partnership inedita. Joseph Capriati e VR|46 Racing Apparel hanno sviluppato insieme una nuova idea di contaminazione tra musica e sport, uniti dalla comune passione per il ritmo e la velocità.

Un progetto senza precedenti, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), una collaborazione che nasce da valori condivisi e dalla voglia di dare sempre il massimo nelle prestazioni ed il meglio ai propri fan. La prima release di questa nuova collaborazione è Metamorfosi: una capsule collection del brand Redimension sviluppata e distribuita da VR|46 Racing Apparel attorno al concept di Metamorfosi, il nuovo album di Joseph Capriati.