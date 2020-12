Festa dell’Immacolata: Papa Francesco a sorpresa a piazza di Spagna

Anche quest’anno, come ogni 8 dicembre, fin dal1949, i Vigili del Fuoco del Comando di Roma hanno voluto rendere omaggio alla statua della Madonna eretta sulla colonna Mariana, in Piazza Mignanelli. Intorno alle 7 di mattina, prima della cerimonia per la Festa dell’Immacolata, con grande stupore ed emozione dei presenti, c’e’ stata la visita a sorpresa del Santo Padre.

Papa Francesco, spiega la Dire (www.dire.it), ha voluto portare la sua preghiera alla Beata Vergine Maria, considerando il momento di particolare difficolta’ che il mondo sta vivendo. Alla presenza del Capo Dipartimento Prefetto Laura Lega, del Direttore Centrale dell’Emergenza Ing. Parisi, del Direttore Regionale Lazio Ing. Nanni e del Comandante di Roma Ing. Notaro, il vigile del fuoco piu’ vicino alla quiescenza, come da tradizione, ha avuto l’onore di posizionare l’omaggio floreale.

La corona di fiori, collocata sul braccio dell’Immacolata, rappresenta per tutta la popolazione, un momento di assoluta devozione e ringraziamento. Le composizioni floreali, donate dai fedeli e portate dai vigili del fuoco capitolini sulla sommita’ della colonna, alla base della statua, simboleggiano, soprattutto in questo particolare periodo di dolore e sofferenza, il segno di preghiera, protezione ma soprattutto speranza, che tutta la comunita’ ricerca nella figura della Vergine Maria.