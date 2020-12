Boss Doms online con il remix di “Back To My Bed”

Boss Doms e Achille Lauro insieme per il remix di “Back To My Bed”: il brano assume una veste dai toni romantici e introspettivi

La hit internazionale “Back To My Bed” di Elderbrook trova una nuova dimensione con lo speciale remix realizzato da BOSS DOMS insieme ad Achille Lauro. Il brano, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), assume una veste dai toni romantici e introspettivi. Tutto parte con una ritmica musicale più lenta e cadenzata, per poi sfociare progressivamente in un tripudio di sonorità dance ed elettroniche, in perfetta sintonia con la versione originale ma connotata, allo stesso tempo, dall’impronta estremamente personale dei due artisti.

Sul raffinato beat costruito da BOSS DOMS si inseriscono le parole e la voce di Achille Lauro, che regala al pezzo un gusto “rebel glam”. Uno speciale remix, l’interpretazione di un brano internazionale fatta da due artisti così eclettici, che fanno ricorso a quella potente commistione di stili musicali eterogenei che li ha contraddistinti nei loro lavori.

Il remix di “Back To My Bed” giunge a pochi mesi dalla pubblicazione di “I Want More”, il primo singolo da solista di BOSS DOMS, uscito a fine luglio, di cui l’eclettico e magnetico produttore ha regalato anche una serie di esplosivi remix in collaborazione con artisti di fama internazionale come Christian Nielsen, Darius Syrossian, Havoc&Lawn, Hosh e Piero Pirupa.