Antonella Giachetti nuova presidente di Aidda

Antonella Giachetti è la nuova presidente di Aidda: guiderà l’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda

Antonella Giachetti è la nuova Presidente nazionale di Aidda, l’Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di Azienda. Fiorentina di nascita e attuale presidente della delegazione Toscana, Antonella Giachetti, che succede a Maria Claudia Torlasco, svolge la professione di dottore commercialista e siede in numerosi consigli di amministrazione di società in qualità di amministratore o in qualità di organo di controllo.

“Le istituzioni, la politica, il sistema economico prendano consapevolezza della circostanza che solo con un effettivo e sostanziale apporto della diversità femminile nelle decisioni strategiche, nel mondo delle imprese e nel mondo del lavoro, si potrà costruire un mondo diverso e uscire meglio e più velocemente da questa crisi senza precedenti”. Queste le prime parole della nuova Presidente nazionale di Aidda, come riferisce l’agenzia di stampa Dire (www.dire.it).

“Ecco che la parità di genere, per Aidda – spiega Antonella Giachetti subito dopo la nomina alla guida dell’associazione – non sarà che uno strumento per permettere al sistema economico e sociale di beneficiare dell’imprescindibile apporto, ora più che mai, della diversità femminile. E’ l’apporto femminile l’obiettivo per generare un nuovo sistema, la parità solo il mezzo per ottenerlo”.