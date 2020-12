Elefantino coccola baby zebra: il video è virale

Cucciolo di elefante coccola una baby zebra: il video postato sui social dall’Indian Forest Services è diventato subito virale

La dolcezza in un video. Stanno facendo il giro del web le immagini di un cucciolo di elefante che con la sua proboscide coccola teneramente una piccola zebra.

Il video dell’elefantino e della baby zebra è stato postato su Twitter da Susanta Nanda dell’Indian Forest Services. Come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è subito diventato virale per la dolcezza dei due piccoli animali. E non poteva essere altrimenti.

Per vedere il video ecco qui sotto il link.