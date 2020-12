Premio LUX: conto alla rovescia per i 3 film finalisti

Ancora più film europei e un accesso ancora maggiore alla produzione cinematografica del nostro continente, con il nuovo Premio LUX del Parlamento europeo.

Il premio cinematografico, creato 13 anni fa dal Parlamento europeo per sostenere la distribuzione dei film europei, è stato rinnovato per offrire ancora più opportunità ai creatori europei. Da quest’anno il pubblico sarà chiamato a scegliere direttamente il vincitore. Sempre da quest’anno il Premio sarà dato in collaborazione con la European Film Academy, per raggiungere un pubblico ancora più vasto.

Nuovo sistema di voto, nuovo nome, nuovi partner, nuovo calendario

Il primo segno di questo profondo cambiamento è nel nome: “LUX- Premio del pubblico per il cinema europeo”. Ci sarannoinoltre più film sottotitolati in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione, cinque.

Solo quest’anno i finalisti saranno tre, a causa dell’impatto che la pandemia ha avuto anche sull’industria del cinema.

“Fino adesso il messaggio del Premio LUX era: ‘il Parlamento europeo si impegna per la cultura’ e possiamo essere fiere di questo risultato” ha detto Sabine Verheyen, presidente della commissione Cultura, alla 77esima Mostra internazionale del cinema di Venezia, dove ha presentato il nuovo premio. “Da ora in poi, vogliamo condividere questo percorso con altri. Vogliamo condividere il Premio LUX con sempre più europei” ha aggiunto Verheyen.

Il nome completo del nuovo riconoscimento riflette questa partnership: “LUX – Premio del pubblico per il cinema europeo, conferito dal Parlamento europeo e dalla European Film Academy – in collaborazione con la Commissione europea e Europa Cinemas”.

Premio LUX: un nuovo copione

Autunno: una giuria composta da professionisti del cinema sceglie i film in gara, che vengono sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell’Unione.

12 dicembre 2020 a Berlino: i tre film nominati vengono annunciati durante la cerimonia degli European Film Awards

Dicembre 2020 – aprile 2021: i film vengono distribuiti nelle sale e online, per il pubblico europeo

Fino all’11 aprile 2021 – Il pubblico e gli eurodeputati votano online. Ciascun gruppo conta per il 50% del risultato finale

28 aprile 2021: il film vincitore viene annunciato durante una cerimonia al Parlamento europeo

Quello che non cambia

Il premio LUX promuove co-produzioni europee che trattano i temi politici e sociali dell’attualità e incoraggiano un dibattito sui nostri valori. Questo impegno continua, così come quello di rendere il cinema europeo accessibile, sottotitolando in 24 lingue i film in gara.

Naturalmente regist e interpreti ritroveranno il tappeto rosso al Parlamento europeo, visto che la premiazione avverrà come di consueto durante una sessione plenaria.

Cambia solo la stagione: invece che a novembre, il premio verrà assegnato in primavera, in aprile.