Industria alimentare: Parmareggio incorpora Agriform

Matrimonio tra colossi del formaggio italiano: Parmareggio incorpora Agriform e dà vita alla più importante realtà di settore che ora guarda all’export

Èstato firmato dai due presidenti, Ivano Chezzi di Parmareggio e Domenico Basso di Agriform, l’accordo di fusione tra il colosso modenese del Parmigiano Reggiano e l’Agriform, cooperativa di Sommacampagna di Verona leader col 65% del mercato del Grana Padano.

Nasce così, e sarà operativa già dal 2021, una nuova società che avrà un fatturato di circa 580 milioni, di cui 170 prodotti dall’export dei due tra i più affermati, e imitati, prodotti del Made in Italy.

Come spiega Garantitaly sarà una fusione per incorporazione nella quale la parte forte sarà rivestita da Parmareggio, con l’impegno di mantenere e garantire piena continuità e posti di lavoro nell’azienda veronese. Parmareggio è una delle branche del gruppo modenese Bonterre, nato all’inizio del 2019, dalla confluenza di Grandi Salumifici Italiani Spa e di Parmareggio Spa, aderenti a Legacoop e con i principali stabilimenti produttivi a Modena. Complessivamente, con 16 stabilimenti in Italia, 2.000 dipendenti, 4 Dop e 4 Igp, il gruppo vanta un fatturato consolidato di oltre 1 miliardo di euro, di cui 200 milioni in export, 3 filiali commerciali all’estero, 140.000 tonnellate prodotte in un anno e la filiera completa nel Parmigiano Reggiano.

Dal canto suo, attualmente la cooperativa veronese Agriform movimenta ogni anno circa 350.000 forme di Grana Padano, 40.000 di Parmigiano Reggiano, 200.000 di Asiago e oltre 120.000 tra Piave, Montasio e Monte Veronese.

Inoltre Agriform è alla guida di una filiera di produttori agricoli individuali e cooperative con il ciclo completo della produzione e commercializzazione di Grana Padano: vi figurano le maggiori stalle del Veneto a partire dalla Lattebusche di Belluno, guidata da Basso. Con questo accordo i due partner puntano a valorizzare la più importante realtà italiana del settore con il primato nelle due principali Dop italiane dei formaggi: il Parmigiano Reggiano Dop ed il Grana Padano Dop, utilizzando la struttura logistica e commerciale di Agriform.