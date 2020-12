Il Signore degli Anelli su Amazon: 20 new entry nel cast

“Il mondo creato da J.R.R. Tolkien è epico, variegato e ricco di emozioni“, hanno commentato J.D. Payne e Patrick McKay, showrunner ed executive producer. “Questi attori straordinariamente talentuosi, provenienti da tutto il mondo, rappresentano il risultato finale di una ricerca durata anni – hanno continuato Payne e McKay- allo scopo di trovare artisti unici e brillanti con cui dar nuovamente vita a quel mondo. Il cast internazionale della serie Amazon è più di un semplice gruppo di attori. È una famiglia. Siamo entusiasti di dare il benvenuto a ognuno di loro nella Terra di Mezzo“.

I nuovi membri del cast si aggiungono a Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman, i cui nomi erano già stati annunciati all’inizio di quest’anno.

La serie è guidata da Payne e McKay insieme con il regista J.A. Bayona, che dirigerà i primi due episodi e sarà anche executive producer al fianco della sua partner creativa Belen Atienza. Gli altri executive producer sono Lindsey Weber, Bruce Richmond, Callum Greene, Gennifer Hutchison, Jason Cahill, Justin Doble e Sharon Tal Yguado.

Ambientato nella ‘Terra di Mezzo’, l’adattamento televisivo come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) racconta gli avvenimenti che precedono cronologicamente ‘La Compagnia dell’Anello‘ di Tolkien. Opera letteraria celebre a livello planetario, premiata con l’International Fantasy Award e il Prometheus Hall of Fame Award, ‘Il Signore degli Anelli’ è stato nominato dai clienti Amazon ‘libro preferito del millennio’ nel 1999, mentre nel 2003 è stato scelto come ‘romanzo più amato di tutti i tempi’ dal programma ‘The Big Read’ della BBC. Senza dimenticare che e’ stato tradotto in circa quaranta lingue e ha venduto più di 150 milioni di copie. Il suo adattamento cinematografico della New Line Cinema diretto da Peter Jackson ha incassato complessivamente circa 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha vinto diciassette Premi Oscar, tra cui quello come Miglior Film.